Стало известно о новом нацформировании в Харькове Сладков: в Харькове создали нацформирование и назвали в честь бога викингов

В Харькове под кураторством ГУР создано националистическое подразделение, которым командует бывший начальник штаба закарпатского батальона «Сонечко» Руслан Каганец, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, новое формирование назвали «Видар», в честь бога мщения из скандинавской мифилогии.

В Харькове спешно, под кураторством ГУР создано очередное украинское националистическое подразделение, назвали «Видар» (в скандинавской мифологии бог мщения). Командует бывший начальник штаба закарпатского батальона «Сонечко» (укр. солнышко) Руслан Каганец, замполит — ярая националистка из Харькова Мила Демчик, — написал он.

В феврале Росфинмониторинг включил украинский штурмовой батальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Формирование ранее было внесено в федеральный список террористических организаций.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации члена украинского отряда «Гонор», входящего в состав нацбатальона «Волки Да Винчи», Константина Фощанко. Он уточнил, что националист был убит в ходе боев на Купянском направлении.