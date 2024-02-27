Украинский нацбатальон «Айдар» признали террористическим Росфинмониторинг внес нацбатальон «Айдар» в реестр террористов и экстремистов

Фото: МО Украины

Бойцы «Айдара»

Росфинмониторинг включил украинский штурмовой батальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Формирование ранее было внесено в федеральный список террористических организаций.

Национальная часть. Организации: 1. Террористическое сообщество «Айдар», — говорится в перечне.

Южный окружной военный суд в сентябре 2023 года вынес постановление о признании нацбатальона террористической организацией. После этого формирование включили в единый федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с российским законодательством.

Росфинмониторинг также включил в свой перечень бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-парламентария по делу о распространении ложной информации о деятельности ВС России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, размещенный в апреле 2023 года на YouTube. Гудков раскритиковал действия российских военных в рамках специальной операции на Украине. В числе прочего он разместил данные об убийствах мирных жителей в украинских городах Буча, Ирпень и Бородянка, достоверность этих сведений опровергает Минобороны РФ.