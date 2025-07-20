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20 июля 2025 в 17:24

Бывшего замминистра обороны Попова обвиняют во взятке на 34 млн рублей

СКР возбудил новое дело о взятках против экс-замминистра обороны Попова

Павел Попов Павел Попов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

СК РФ возбудил новое уголовное дело против бывшего замминистра обороны Павла Попова, подозреваемого в получении взяток, пишет РИА Новости. Как сообщил адвокат Денис Сагач, оно касается двух эпизодов: предоставления квартиры для проживания и использования иномарки.

По версии следствия, жилье и автомобиль Lexus экс-чиновнику предоставил подрядчик, выполнявший работы в здании военного ведомства. Общая сумма незаконной выгоды оценивается почти в 34 млн рублей.

Обвинение Попову пока не предъявлено, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее против него выдвинули обвинения в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия. Также бывшему замминистра вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать 18 млн рублей с экс-замминистра Павла Попова и его сообщников по делу о хищениях в парке «Патриот». Иск также заявлен к экс-директору парка Вячеславу Ахмедову и замначальника главка инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.

По версии обвинения, в 2022–2024 годах фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в «Патриоте» и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

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