Стало известно о новой модели ЕГЭ по двум предметам Рособрнадзор рассмотрит внедрение объединенного ЕГЭ по физике и информатике

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Рособрнадзор может проработать инициативу о новом ЕГЭ по информатике и физике, то есть объединенном формате, заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, эта идея может быть реализована, но для этого потребуется несколько лет.

Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать. Но сразу успокою выпускников этого года, и следующего, и, может быть, еще одного года, это их пока точно не касается, — отметил Музаев.

Глава ведомства подчеркнул, что для организации экзамена и разработки контрольных материалов потребуется определенное время. Важно, чтобы были созданы стандарты, подготовлены учебники и рабочие программы, а также обучены учителя для работы с новыми документами, объяснил он.

Потому что для нас закон — на экзаменах спрашивать только о том, чему учили. Исходя из перечисленных мною шагов, [на создание нового экзамена] потребуется несколько лет, — заключил Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора исключил отмену ЕГЭ для победителей школьных олимпиад. По его словам, внедрение инициативы пока нецелесообразно, поскольку выигравший состязание ученик легко сдаст экзамен. Музаев добавил, что от победителей олимпиад жалоб по этому вопросу не поступает.