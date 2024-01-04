Стало известно, насколько вырастет средняя стоимость иномарки в России Средняя стоимость иномарки в России вырастет до 3 млн рублей в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году стоимость новых иномарок в России может вырасти в пределах 20–40% и достигнуть средней цены в 3 млн рублей, сообщают «Известия». Автоэксперты отметили, что в меньшей степени подорожают китайские автомобили, сильнее других — корейские.

Первое повышение случится уже в январе или феврале: дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, поспешат наверстать упущенное, — подчеркнули авторы материала.

Уже сейчас средняя цена новой иномарки в России составляет 2,8 млн рублей, отметили аналитики. При этом, по их словам, в бюджетной категории автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей на рынке сейчас представлена лишь продукция АвтоВАЗа.

В декабре Минпромторг РФ сообщил, что российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» произведет свыше 374 тысяч машин Lada до конца 2023 года. Отмечается, что этот объем стал для концерна рекордным за последние 10 лет.

Перед этим член фракции «Новые люди» Олег Леонов сообщил, что депутатов Госдумы начали пересаживать на служебные авто отечественного производства. Он назвал себя первым пассажиром Lada Vesta среди коллег-парламентариев и отметил, что считает автомобиль достойным.

Эксперты профильной организации РОАД также рассказали, что до конца 2023 года в России ожидается снижение продаж новых легковых автомобилей на 5–10%. В лучшем случае, по их мнению, авторынок останется на прежнем уровне.