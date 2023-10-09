В России спрогнозировали резкое падение продаж автомобилей В России ожидается падение продаж легковых автомобилей на 5–10%

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В России ожидается падение продаж новых легковых автомобилей на 5–10% до конца этого года относительно результатов третьего квартала. В лучшем случае авторынок останется на прежнем уровне, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД.

В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля, — пояснили представители организации.

По сведениям «Автостата», в третьем квартале было продано 315,7 тысячи машин. В четвертом квартале этот показатель может упасть до 284–300 тысяч.

Ранее специалисты рассказали, как подорожало обслуживание автомобилей в 2023 году. Средний чек за период с января по сентябрь 2023 года составил 8,6 тысячи рублей, согласно данным автосервисов Fit Service. Цены выросли на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дороже всего обслуживание обходится владельцам автомобилей европейских марок. Так, стоимость тормозных колодок на немецкие BMW 528i выросла на 20%. Больше всего экономят владельцы азиатских машин. Их тормозные колодки подорожали лишь на 5%.