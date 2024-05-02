Стало известно, на сколько подорожал набор продуктов для кулича «Известия»: набор продуктов для приготовления кулича обойдется в 1100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление пасхального кулича в этом году выйдет дороже, чем в прошлом, сообщает газета «Известия». Цена на все компоненты подскочит на 2–6%, общая стоимость продуктов составит 1100 рублей, а стоимость готового кулича будет чуть более 300 рублей, что на 10% больше, чем год назад.

Как говорят эксперты, яйца, сахар, мука и глазурь подорожают на 2–3%, изюм вырос в цене на 17%. Однако цена на пищевые красители, масло и дрожжи осталась прежней.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что лучше приготовить кулич самостоятельно дома, а не брать в магазине, поскольку в покупном куличе высокий гликемический индекс. По ее словам, также в магазинном куличе мало питательных веществ. Нутрициолог отметила, что в магазине продаются куличи на основе коровьего молока, что нежелательно для людей с непереносимостью лактозы.

Ранее также стало известно, что за последние три года набор пасхальных продуктов, куда входят куличи, творожная пасха и яйца, в России подорожал на 35%. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец посоветовал ради экономии на угощениях закупать продукты оптом.