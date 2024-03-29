Стало известно, каких животных можно разводить на даче Депутат Чаплин: на даче можно разводить птиц и кроликов, соблюдая все требования

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Россияне имеют право разводить птиц и других животных на приусадебном участке, но соблюдая все санитарные нормы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что закон разрешает использовать сад или огород для выращивания сельскохозяйственных пернатых или кроликов для личных нужд.

Закон разрешает разводить на даче сельскохозяйственную птицы и (или) кроликов, коз для личных нужд, но соблюдая земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, — добавил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул: курицы и попугаи, равно как и иные домашние (собаки и кошки) и сельскохозяйственные животные (козы, кролики) с точки зрения гражданского законодательства являются имуществом. По его словам, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения данным имуществом.

Использование имущества должно осуществляться с учетом того, что не должны быть нарушены права третьих лиц (соседей). В РФ законом установлен порядок выгула собак. Необходимость такого регулирования была вызвана участившимися случаями нападения животных на людей, также урегулирован вопрос об обеспечении уборки продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

Собеседник напомнил о проверке документов на недостроенное здание — если они оформлены только на земельный участок, то постройка на нем будет рассматриваться как материалы для строительства и после завершения проекта придется самостоятельно оформлять дом.