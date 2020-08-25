Стало известно, кого будут первыми вакцинировать от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/58795e02-e6cd-11ea-9b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работников скорой помощи Москвы будут в числе первых прививать от COVID-19. Об этом сообщил главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.

Учитывая размер пандемии, все должны прививаться от коронавируса. Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого, особого риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, также вакцинироваться должны работники больниц и поликлиник.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.

Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год, писал NEWS.ru.