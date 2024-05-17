Стало известно, когда выйдет GTA 6 Глава Take-Two Interactive подтвердил, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года

Фото: rockstargames.com

Компьютерная игра GTA 6 выйдет осенью 2025 года, подтвердил генеральный директор издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник в беседе с IGN. Так он ответил на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что выход GTA 6 может быть отложен.

Мы очень уверены, что выпустим [GTA 6] осенью 2025 года, — заявил Зельник.

Отмечается, что первый трейлер Grand Theft Auto 6, который был выпущен в декабре 2023 года, побил рекорды просмотров на YouTube. Последняя игра в серии GTA 5 тоже была 17 сентября 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

Ранее главный редактор портала IXBT.games игровой журналист Виталий Казунов предрек GTA 6 «сумасшедший успех». По его словам, на успех надеются и сами разработчики, уже пообещавшие хорошую прибыль инвесторам. Эксперт также подчеркнул, что на высокий шанс успеха указывают и результаты, которые получила компания после выпуска GTA 5.

Кроме того, стало известно, что компания Sony выпустит более мощную консоль PlayStation 5 Pro в 2024 году. Такое решение было принято из-за недостаточно высоких финансовых результатов. Одной из важных задач компании является разработка игры Grand Theft Auto VI, которая также будет совместима с PlayStation 5.