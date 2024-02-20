Названа дата выхода более мощной консоли PlayStation CNBC: PlayStation 5 Pro выйдет в 2024 году из-за GTA 6

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Компания Sony выпустит более мощную консоль PlayStation 5 Pro в 2024 году, сообщает CNBC. Такое решение было принято из-за недостаточно высоких финансовых результатов. Одной из важных задач компании является разработка игры Grand Theft Auto VI, которая также будет совместима с PlayStation 5.

Аналитики сообщили CNBC, что Sony, скорее всего, выпустит обновленную версию PlayStation 5 в этом году после того, как компания сократила прогноз продаж своей флагманской консоли, — говорится в публикации.

Ранее компания снизила прогноз продаж консолей PlayStation 5 с 25 млн до 21 млн штук за финансовый год, который завершится в марте. Sony ожидает, что выход новой консоли подогреет интерес к продукции компании.

В компании Sony уже занимаются разработкой игровой консоли PlayStation 6. Ранее инсайдер сообщил, что следующее поколение приставки появится в 2028 году. Точные характеристики новинки пока неизвестны, но предполагается, что в их основу лягут технологии AMD, хотя участие других крупных производителей не исключено, заявил он на YouTube-канале.

Также ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft проигрывает в гонке за первенство старта продаж консоли нового поколения Xbox. Как утверждалось, компания все еще не подписала контракты с технологическим партнером AMD, тогда как ее прямой конкурент Sony давно решила этот вопрос для своей PlayStation 6.