Игре GTA 6 предрекли «сумасшедший успех» после выхода трейлера

Фото: Rockstar Games

Видеоигру Grand Theft Auto VI, разработкой которой занимается американская компания Rockstar Games, ожидает «сумасшедший успех», заявил NEWS.ru игровой журналист, главный редактор портала IXBT.games Виталий Казунов. По его словам, на успех надеются и сами разработчики, уже пообещавшие хорошую прибыль инвесторам. Эксперт также подчеркнул, что на высокий шанс успеха указывают и результаты, которые получила компания после выпуска GTA V.

Игра GTA 6 выйдет в начале 2025 года на Xbox и PlayStation 5. Именно на этот период финансовый директор компании обещал сумасшедшую прибыль своим инвесторам. <...> Несомненно, игру ждет сумасшедший успех. Все это время серия GTA оставалась одной из самых популярных на Steam (онлайн-платформа по продаже видеоигр. — NEWS.ru), поэтому новую часть ожидает огромное количество людей, не зависимо от того, в каком состоянии игра выйдет, — заявил Казунов.

По словам журналиста, у него имеется четкое представление о том, как будет выглядеть финальный продукт. Разработчики уже анонсировали, что в новой части франшизы в роли главных героев будет выступать современный аналог грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Казунов считает, что сюжет игры закончится для ее героев так же, как и история их прототипов.

В новой версии главным отличием станет появление девушки в роли главного героя. На пару с другим главным героям они попадут в криминальный тупик, который закончится расстрелом в стиле Бонни и Клайда, это мое предположение, — рассказал он.

Первый трейлер GTA VI был опубликован разработчиками в ночь с 4 на 5 декабря. По словам представителей компании Rockstar Games, действие игры будет происходить в вымышленном штате Леонида, смоделированный на основе Флориды.