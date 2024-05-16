Стало известно, когда KFC пропадет из России Rostic's планирует завершить ребрендинг заведений по России в течение месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Юнирест», управляющая сетью ресторанов Rostic's, планирует завершить ребрендинг заведений по всей территории России в течение месяца, сообщила генеральный директор компании Татьяна Шаманская, слова которой приводит ТАСС. По ее словам, уже переделано 850 ресторанов сети.

На данный момент 850 из 1,17 тысячи ресторанов уже работают под брендом Rostic's. В течение месяца мы достигнем отметки в тысячу. В ближайшем будущем основным брендом в России станет только Rostic's, — отметила Шаманская.

По ее словам, инвестиции в каждое заведение начинаются от $250 тысяч, что составляет стоимость комплекта оборудования. Дальнейшие расходы зависят от того, будет ли это точка на фуд-корте или целый ресторан.

Ранее руководитель группы биологических исследований ФИАН Светлана Димитриева сообщила, что любителям фастфуда не стоит покупать пережаренные блюда. Так, например, темный цвет картошки фри говорит о том, что она жарилась с нарушением санитарных норм. Кроме того, массу проблем для здоровья могут доставить даже соусы и топинги, в состав которых входят модифицированный крахмал, красители и ароматизаторы.