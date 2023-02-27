Стало известно, какой хлеб полезен для пожилых Диетолог Королева назвала цельнозерновой хлеб самым полезным для пожилых людей

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Цельнозерновой хлеб является самым полезным для пожилых людей, заявила врач-диетолог Маргарита Королева. Она рассказала «Москве 24», что в нем содержится большое количество растительных волокон, которые положительно влияют на работу кишечника.

Растительная клетчатка стимулирует моторику кишечника, помогая эвакуации его содержимого. Моторика очень важна для людей пожилого возраста, потому что они в основном ведут малоподвижный образ жизни и страдают запорами, — пояснила эксперт.

По словам диетолога, в цельнозерновом хлебе также содержится большое количество витаминов группы В. Они позволяют поддерживать эмоциональную стабильность, иммунитет и скорость биохимических реакций.

При этом Королева предложила пожилым людям сократить количество белого хлеба в рационе. Диетолог уточнила, что он приводит к дисбалансу в работе кишечника, цементируя мелкие ворсинки тонкого кишечника.

Белый хлеб, его мякиш является лишь той липкой субстанцией, которая нарушает деятельность кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы, — рассказала Королева.

Диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым людям включить в рацион творожный и рассольный сыры. Эти сорта содержат кальций и белок, но при этом в них меньше жира и соли.