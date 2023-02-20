Названы наиболее полезные виды сыра для пожилых Диетолог Соломатина: творожный и рассольный сыр наиболее полезны для пожилых

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Творожный сыр

Диетолог Елена Соломатина заявила, что творожный и рассольный сыр более полезны для пожилых людей, чем другие варианты этого продукта. В беседе с «Москвой 24» врач пояснила, что в этих сортах так же, как в остальных, содержится много кальция и белка, но при этом в них меньше жира и соли, которые вредны для людей старшего возраста.

В творожных и рассольных сырах не так много соли. Они имеют невысокую жирность, 15–20%, в то время как в обычных сырах жира содержится примерно 45–50%, — пояснила Соломатина.

Диетолог уточнила, что соль вредна в пожилом возрасте, потому что задерживает жидкость, повышает артериальное давление и сбивает метаболические процессы, а при употреблении в больших количествах способна провоцировать развитие рака желудка. Помимо того, пожилым следует сокращать количество насыщенных жиров в рационе, отметила эксперт. Это связано с тем, что с возрастом многие сталкиваются с нарушением метаболизма жиров, из-за чего формируется склонность к развитию атеросклероза, повышению холестерина и появлению лишнего веса, объяснила врач.

Нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что лишний вес может спровоцировать развитие сахарного диабета и нарушение в работе опорно-двигательного аппарата. Она уточнила, что кости с возрастом и так теряют свою прочность, возникает остеопороз, а лишняя масса тела еще сильнее изнашивает все системы организма.