Стало известно, какое качественное фитнес-оборудование производит Россия Президент Национального фитнес-сообщества Силина: РФ производит очень хорошее «тяжелое железо» — штанги, грифы и гантели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фитнес-индустрия практически нивелировала проблему поставок оборудования из-за рубежа, переориентировав логистические цепочки на азиатский рынок вместо США и Европы, рассказала NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она подчеркнула, что речь идет о производителях материкового Китая и Тайваня. По ее словам, отрасль несет потери «из-за увеличения срока поставок товаров в два раза, вместо трех — шесть месяцев, и увеличения стоимости поставок».

Бизнес перестроил логистические цепочки, именно поставщики спортивно-оздоровительного оборудования для фитнес-клубов нашли свои пути, решения. Безусловно, потери есть из-за увеличения срока поставок товаров в два раза, вместо трех — шесть месяцев, и увеличения стоимости поставок. Но предприниматели с этим справляются, формируют заказы заранее. Да, есть компании, переставшие поставлять оборудование в Россию, сейчас они переобулись и переобуваются на новые торговые бренды. В целом ситуация ровная, — отметила Силина.

По ее словам, отрасль оказалась в полном ступоре. Эксперт подчеркнула, что по-прежнему есть проблемы с брокерами, требующими за услуги 100-процентную предоплату. Силина добавила, что поставщики также требуют 100-процентный расчет за товар до его получения.

Расходы увеличились. Крупные компании, чувствовавшие себя уверенно до происходящих событий, выровнялись и идут в гору. Часть компаний, провисавших два года, выходивших в ноль, закрылись. Но сейчас ситуация более оптимистичная, — рассказала Силина.

Она отметила, что все оборудование для кардиотренировок поставлялось в Россию только из США и Европы. По ее словам, китайские аналоги премиального уровня выглядят достойно на фоне американских по амортизации и сроку службы, но более дешевый сегмент продукции КНР уступает США.

Азиатские [производители] вполне устраивают, если мы говорим о премиальном уровне. Что не связано с премиальным уровнем, по амортизации и сроку службы, безусловно, уступает американцам. США — законодатели фитнеса в мире и имеют много различных наработок и технологий. В РФ производят очень хорошие штанги, диски, гантели, силовое оборудование, тяжелое железо, Россия закрывает рынок — около 15%, — отметила Силина.

Собеседница подчеркнула, что одна из фирм в Екатеринбурге сейчас тестирует российскую беговую дорожку и планирует запустить ее в производство. Силина добавила, что в данный момент прогнозировать рост или снижение стоимости абонементов в фитнес-клубы невозможно, так как «никто не знает, что будет дальше, но оптимизм присутствует».

Сейчас расширилась продуктовая линейка фитнес-клубов. Можно покупать занятия без клубной карты, пользоваться определенным количеством тех или иных занятий за фиксированный промежуток времени, утренние и дневные карты отличаются по стоимости, предоставляются гостевые визиты. Любой желающий может выбрать и приобрести доступный по стоимости вид услуг. Фитнес-отрасль заинтересована в оздоровлении россиян, увеличении доли занимающихся физической культурой до 70% к 2030 году, поэтому всегда находит те или иные возможности для граждан, — подытожила Силина.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года в России количество открывшихся фитнес-клубов превысило показатели, которые фиксировались еще до коронавирусной пандемии. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на результаты исследования Национального фитнес-сообщества, специалисты которого проанализировали актуальное состояние рынка. Они рассказали, что за год в стране открылось 587 объектов, а закрылось только 172. Теперь по России работают в сумме 8200 фитнес-клубов, тогда как в прошлом году (при открытии 400 точек за 12 месяцев) их было 7800.