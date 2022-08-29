Стало известно, как стресс влияет на развитие онкологии Онколог Покровский: изменения гормонального фона при стрессе могут привести к раку

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Стресс не является основной причиной развития онкологии у человека, однако он запускает процессы, которые негативно влияют на организм, заявил врач-онколог Вадим Покровский. Таким образом, стресс может изменять гормональный фон, что способно спровоцировать рак, сообщил он «ФедералПресс».

В основе любого опухолевого заболевания будут лежать генетические поломки, мутации в каких-то генах, онкогенах или генах онкосупрессорах, — отметил специалист.

По его словам, из-за стресса увеличивается количество кортизола, а также может изменяться синтез других стероидных гормонов. Например, эстрогены обладают канцерогенным действием, пояснил онколог.

Покровский рассказал, что стресс способен спровоцировать язву желудка, однако нет доказательств того, что это является предраковым состоянием. Тем не менее в то же самое время может происходить колонизация Helicobacter pylori, что уже является доказанным предраковым состоянием и риском развития рака желудка.

Диетолог Маргарита Королева ранее сообщила, что снижение аппетита может быть вызвано упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией. По ее словам, при появлении такого симптома необходимо обследование желудочно-кишечного тракта, чтобы выяснить, почему не работают центры, формирующие состояние голода.