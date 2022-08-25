Диетолог раскрыла связь плохого аппетита и онкологии Диетолог Королева: пониженный аппетит может быть вызван онкологией

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Снижение аппетита может быть вызвано упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией, рассказала диетолог Маргарита Королева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По ее словам, при появлении такого симптома необходимо обследование желудочно-кишечного тракта, чтобы выяснить, почему не работают центры, формирующие состояние голода.

Смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. <...> Нужно смотреть всегда на причину. Что угнетает секреторную активность желудочно-кишечного тракта и какова причина тому. Какая проблема там, — утверждает диетолог.

Королева пояснила, что когда человеку плохо, его иммунитет напряженный, у него высокая температура, а организм борется с какой-то проблемой или инфекцией, то ему не до еды.

Врач-эндокринолог Алексей Жито рассказал о причинах повышенного аппетита. По его словам, такой симптом возникает возникает из-за дисбаланса гормонов, злоупотребления быстрыми углеводами, метаболического стресса или недостатка воды. Быстрые углеводы провоцируют аппетит резким повышением уровня сахара, объяснил врач. Он добавил, что недостаток воды способен увеличить аппетит из-за того, что люди путают жажду с чувством голода. Метаболический стресс же возникает у тех, кто резко бросил диету, и тоже ведет к перееданию. Избежать его можно, если продолжать придерживаться диеты — пусть не строго, но долго.