Стало известно, как правильно обрабатывать лесные грибы Россиянам посоветовали обрабатывать лесные грибы в день их сбора

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Обрабатывать лесные грибы желательно в день их сбора. Это связано с тем, что этот продукт является скоропортящимся. Сначала следует тщательно перебрать их, избавиться от всех грибов, которые могут быть несъедобными и от червивых экземпляров. РИАМО советует сразу промывать грибы в процессе перебора, убрать грязь, налипшие листики и хвоинки. Места, надкушенные лесными жителями, следует срезать.

Как уточняет издание, после этого необходимо провести подрезку ножек и снять пленку со шляпок маслят и сыроежек. Далее грибы следует промыть. Для большинства видов этот процесс занимает не более трех минут, иначе продукт потеряет вкус, набрав влагу. Но некоторые виды, например, грузди, советуют долго вымачивать, чтобы избавиться от горечи. Воду необходимо менять каждые два часа. Если грибы планируется засушить, то их мыть не следует. Достаточно протереть салфеткой или полотенцем.

Следующий этап: варка грибов. Отваривать их нужно дважды – сначала пять-семь минут, а затем около получаса. Перед каждым разом надо обновить воду. Далее вновь стоит промыть грибы под холодной водой. После того, как они обсохнут, можно положить их в пакет и заморозить или зажарить. Свежими можно жарить белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжики, шампиньоны, сосновые маслята, опята, лисички и грибы-зонтики.

Телеведущий Дмитрий Тихомиров ранее посоветовал не собирать грибы вдоль трасс: лучше всего отойти как минимум на 500 м, если по дороге часто проезжают машины. По его словам, углекислый газ от дороги оседает в грунте, а грибы хорошо впитывают соли тяжелых металлов.