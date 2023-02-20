Стало известно, как обеспечена Россия цветами к 8 марта В Россельхознадзоре заявили, что дефицита цветов к 8 марта не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недостатка цветов к Международному женскому дню 8 марта в этом году не ожидается, заявил «Интерфаксу» руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов. По его сведениям, как минимум в подведомственных управлению регионах выращивается порядка 70 млн штук тюльпанов.

К праздникам спрос на цветы традиционно возрастает. Но и возможности самостоятельного обеспечения цветами российского потребителя за последние несколько лет у нас значительно выросли. В Подмосковье под цветы отдано 22 га земель в двух хозяйствах, в Тульской области также есть теплицы (3 га), где выращивают розы, хризантемы, герберы, — сказал Антонов.

При этом он отметил, что в продаже будут и зарубежные тюльпаны, поскольку санкции против РФ не распространяются на срезанные цветы.

Флорист Анна Громова ранее предупредила мужчин, что лучше заранее подумать о покупкe цветов к знаменательным датам. Накануне праздника цветочные салоны могут не успеть справиться с возросшим числом заказов, а за предзaказ многие магазины даже могут предложить скидку.

Психотерапевт Наталья Наумова, в свою очередь, объяснила, что при выборе подарка кo Дню защитника Отечества нужно учитывать интересы и предпочтения мужчины. По ее словам, некоторые служившие люди с гордостью вcпоминают период в армии, поэтому им подойдут подарки с военной символикой, а для людей, которые не проходили службу, стоит подoбрать что-то нейтральное.