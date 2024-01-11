Стало известно, как летчики ВКС России отзываются о новом личном оружии РИА Новости: летчики ВКС России положительно оценили новое личное оружие

Фото: МО РФ

Летчики Воздушно-космических сил России положительно отзываются о пистолетах-пулеметах ПП-2000, сообщает РИА Новости. Отмечается, что новое личное оружие проходит опытную эксплуатацию в носимом аварийном запасе (НАЗ), в том числе в зоне СВО.

В настоящее время в рамках опытно-войсковой эксплуатации в НАЗ российских летчиков включаются пистолеты-пулеметы ПП-2000 разработки тульского КБ имени Шипунова. <...> Летчики положительно отзываются об оружии — оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем у пистолета, — говорится в сообщении.

Ранее в НАЗ оружие не входило. Летчики носили при себе пистолеты.

В ноябре сообщалось, что «Калашников» ведет работу по включению своего пистолета-пулемета ППК-20 в НАЗ летчиков Воздушно-космических сил РФ. Президент концерна Алан Лушников на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 заявил, что ППК-20 по-прежнему предлагают как унифицированное оружие.

Известно, что в зоне специальной военной операции на Украине проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». Эти беспилотники в настоящее время находятся в процессе апробации в условиях реальных боевых действий.