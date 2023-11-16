«Калашников» хочет включить ППК-20 в аварийный запас военных летчиков

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«Калашников» ведет работу по включению пистолета-пулемета ППК-20 в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 сообщил. По его словам, ППК-20 по-прежнему предлагают как унифицированное оружие.

ППК-20 мы по-прежнему предлагаем как унифицированное оружие для летчиков. Работа соответствующая ведется, — отметил Лушников.

Известно, что в зоне специальной военной операции на Украине проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». Эти беспилотники в настоящее время находятся в процессе апробации в условиях реальных боевых действий.

Ранее злоумышленники похитили 48 коллиматорных и тепловизионных прицелов со склада учебного центра концерна «Калашников» в парке «Патриот» в Кубинке. Сумма ущерба составляет более миллиона рублей. Склад охраняли сотрудники концерна, здание было оснащено камерами видеонаблюдения. При этом вход в него не запирался. Злоумышленники вытащили прицелы из коробок, а чтобы кражу не заметили, оставили все коробки на месте.