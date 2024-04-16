Стало известно, как «королева марафонов» проводит время в СИЗО SHOT: Блиновская в СИЗО изучает законы по теме СВО и не пользуется косметикой

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме военной операции, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник. Ранее стало известно, что ее супруг Алексей Блиновский отправился в зону СВО на Украине.

Кроме того, как пишет SHOT, Блиновская в застенках носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц отказывается от использования косметики. Все свободное время она посвящает изучению российских законов, определяющих порядок проведения спецоперации на Украине.

13 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю. Канал уточнил, что три из 12 его фирм — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура» — находятся в стадии ликвидации.

Telegram-канал Mash позднее уточнил, что муж блогера Елены Блиновской Алексей уехал на СВО еще в марте. По данным канала, он служит в Донецком корпусе.

Блиновскому год назад предъявили те же обвинения, что и супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Тогда суд назначил ему запрет определенных действий, в частности на пользование интернетом. Как сообщил Mash, в январе текущего года один из банков обратился в суд, чтобы признать Алексея банкротом.