Mash: муж Блиновской участвует в спецоперации с марта 2024 года

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена и Алексей Блиновские

Telegram-канал Mash сообщает, что муж блогера Елены Блиновской Алексей уехал на СВО еще в марте. По данным канала, он служит в Донецком корпусе.

По информации канала, Алексею год назад предъявили те же обвинения, что и супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Тогда, уточняет Mash, суд назначил ему запрет определенных действий, в частности на пользование интернетом. Как пишет канал, в январе текущего года один из банков обратился в суд, чтобы признать Алексея банкротом.

13 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю. Канал уточнил, что три из 12 его фирм — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура» — находятся в стадии ликвидации.

Юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что участие мужа блогера в специальной военной операции не поможет его супруге выйти из СИЗО. По его словам, это событие не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания под стражей блогера. При этом, как отметил собеседник, участие в боевых действиях может стать смягчающим вину обстоятельством. Также поступок Блиновского может оказать влияние на общественное мнение, а значит, и на моральную оценку его деятельности присяжными или судом, подчеркнул эксперт.