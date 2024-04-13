SHOT: муж Блиновской ушел на СВО ради спасения жены и бизнес-империи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская и ее муж Алексей

Telegram-канал SHOT сообщил, что муж Елены Блиновской Алексе, ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю. Канал уточнил, что три из 12 его фирм — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура» — находятся в стадии ликвидации.

SHOT добавил, что теперь суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая занималась продажей одежды и тканей. По информации канала, ликвидация фирм Блиновского связана с его огромными долгами и финансовыми трудностями. В публикации уточняется, что участием в спецоперации он хочет реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что Федеральная налоговая служба России уже могла составить списки блогеров, которых начнут проверять вслед за Лерчек (Валерия Чекалина) и Еленой Блиновской. Он выразил мнение, что в них могли попасть знаменитости и бизнес-коучи первой величины. По словам Жорина, власти хотят «обезжирить» блогеров, взыскав средства в доход государства, а также показать, что уклоняться от уплаты налогов нельзя.