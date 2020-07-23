Стало известно число покинувших захваченный схимонахом Сергием монастырь

https://static.news.ru/photo/515ffed0-cd16-11ea-8023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский женский монастырь/vk.com

Из захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря ушли более 40 монахинь и других насельников. Об этом заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через Интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, несогласные с такими действиями отца Сергия, — написал Легойда.

Он напомнил, что месяц назад настоятельница вместе с пятью монахинями покинула монастырь. После этого из обители ушли ещё 38 человек.

Отец Сергий забаррикадировался в монастыре с 16 июня. Он отказался подчиняться церковному руководству, а также призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла. Также Сергий пригрозил начать «полномасштабную духовную войну», если президент России Владимир Путин не сложит свои полномочия.

Скандальный монах отрицает коронавирусную инфекцию и верит в чипирование. Во время одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии, заявив, что так не делали даже во время эпидемии чумы и испанки.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия его сана за нарушение монашеских обетов и присяги. Также монаха признали виновным в распространении фейков о коронавирусной инфекции. Суд в Верхнепышминском районе Свердловской области 7 июля оштрафовал его на 90 тысяч рублей. Схимонах не явился в суд.

NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак попросила силовиков проверить захваченный на Урале монастырь.