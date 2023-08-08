Стало известно, чем Володарский заболел перед смертью Baza: перед смертью переводчик Леонид Володарский заболел воспалением легких

Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Леонид Володарский

Telelgram-канал Baza сообщает, что перед смертью у переводчика и радиоведущего Леонида Володарского диагностировали воспаление легких. Канал пишет, что изначально Володарский проходил лечение в обычной палате, а 6 августа его перевели в реанимацию, где он скончался.

По информации Baza, переводчик проходил лечение в больнице им. В.В. Виноградова.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо работы радиоведущим, он также отметился написанием сценария для 10-серийного фильма «Разведка, о которой знали немногие». В конце 1970-х годов, когда в России появился рынок VHS-кассет, Володарский начал активно переводить фильмы, став одним из первых и самых узнаваемых переводчиков в том числе благодаря оригинальному тембру голоса, в народе известному как «прищепка на носу».

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