Умер известный российский иллюстратор Николай Устинов

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Николай Устинов

На 87-ом году жизни умер известный российский иллюстратор Николай Устинов, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, художник скончался 6 августа.

Устинов является иллюстратором нескольких десятков детских книг. В 2000 году ему было присвоено звание народного художника России, а имя иллюстратора внесено в Почётный список Международного совета по детской книге.

Telegram-канал Mash сообщил 7 августа, что известного режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. По данным канала, тело бывшей постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там больше года и мумифицировалось.

Mash пишет, что о режиссере заволновались ее соседи, так как давно не видели женщину. После неудачных попыток достучаться и дозвониться до Джимбиновой они вызвали полицию.

По информации канала, сотрудники вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп постановщицы. Согласно экспертизе, пишет Mash, смерть наступила примерно в начале 2022 года.

3 августа стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Артистка скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание. До этого сообщалось, что Мирошниченко была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Актриса пережила остановку сердца.

10 мая на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев».