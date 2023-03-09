Стали известны подробности содержания погибшего от пыток пациента рехаба Врач Шостак: погибший от пыток пациент рехаба не мог пожаловаться родственникам на условия содержания

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Замученный в саратовском рехабе Руслан Мансуров не мог связаться ни с кем, кроме родителей, а в случае жалоб у него отнимали телефон, рассказал «Газете.Ru» бывший врач погибшего Алексей Шостак. По его словам, в организации также не делают тестов и анализов на наличие наркотиков в организме. Эксперт пояснил, что из-за этого не ясны основания, на которых Мансурова держали в рехабе.

В этой организации не делают тестов и анализ на наличие наркотиков в организме. На каких основаниях его там «лечили», непонятно! Руслан оттуда не мог ни с кем связаться кроме родителей, когда общался с родителями, рядом стоял консультант, в случае жалобы от реабилитанта отнимал телефон, — рассказал Шостак.

Врач сообщил, что Мансуров прошел курс лечения от наркозависимости четыре года назад, после чего был призван на службу в Вооруженные силы. Он добавил, что изредка виделся с бывшим пациентом. По его словам, Мансуров находился в стабильном состоянии, поэтому ему непонятны причины, по которым его отправили на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в саратовском реабилитационном центре «Новая жизнь» до смерти замучили пациента. Мужчину сначала жестоко избили, затем завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе, после чего молодой человек умер от переохлаждения. Его регулярно истязали девять человек, среди которых был директор реабилитационного центра и его консультант. Все они ранее были судимы.