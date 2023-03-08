SHOT: пациент умер от пыток в саратовском рехабе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что в одном из реабилитационных центров Саратова до смерти замучили пациента Руслана М. По информации канала, мужчину сначала жестоко избили, затем завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе, после чего молодой человек умер от переохлаждения.

Как отмечает канал, инцидент произошел в рехабе «Новая жизнь». По версии SHOT, Руслана регулярно истязали девять человек, среди которых был директор реабилитационного центра и его консультант. Канал передает, что они ранее были судимы, как и другие семь злоумышленников из числа постояльцев.

Мужчину неоднократно избивали, связывали, приковывали к кровати и заворачивали в ковер, — говорится в сообщении.

По данным канала, судмедэксперты, осматривавшие тело умершего, обнаружили большое количество ссадин, медики также диагностировали травмы лица, запястий и голеней. Уточняется, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном лишении свободы.

Ранее в Каменске-Уральском мужчина с переломом обеих ног на четвереньках полз до кабинета врача, чтобы дождаться приема в порядке очереди. Молодому человеку отказали в выдаче инвалидной коляски, а родственники не смогли транспортировать пациента своими силами.