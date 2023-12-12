Стали известны характеристики улучшенной версии PlayStation 5 HotHardware: PS 5 Pro получит нейронный процессор AMD XDNA 2 и 16 Гб памяти

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Улучшенная версия игровой консоли PlayStation 5 Pro получит процессор с видеоускорителем AMD на архитектуре Zen2 под названием Viola, пишет издание HotHardware. По его данным, частота процессора составит 4,4 GHz, тогда как у актуальной PS5 этот показатель равен 3,5 GHz.

Помимо этого, PS5 Pro будет оснащена нейронным процессором AMD XDNA2, отвечающим за масштабирование контента. Он будет обеспечивать передачу изображения в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду.

Предполагается, что новая консоль получит 16 Гб оперативной памяти GDDR6. Это повысит ее производительность почти втрое — с 10,28 до 28,67 терафлопс.

По сведениям журналистов, Sony собирается представить PS5 Pro публике в сентябре 2024 года. На полки магазинов консоль должна поступить пару месяцев спустя.

В сентябре для PlayStation 5 вышло крупное обновление, благодаря чему у консоли появились новые функции, связанные с использованием второго контроллера DualSense и воспроизведением 3D-звука. Кроме того, были расширены возможности общения с другими игроками. У игроков появилась возможность включить тактильную отдачу и при пользовании меню. Также появилась поддержка внешних накопителей объемом вплоть до 8 ТБ.