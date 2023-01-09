Стали известны детали уголовного дела против бизнесмена Зимина РБК: уголовное дело против бизнесмена Зимина связано со сделкой по отчуждению акций BelkaCar

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Борис Зимин

Уголовное дело в отношении предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть связано со сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar LTD, сообщает РБК со ссылкой на источник. Ранее МВД объявило бизнесмена в розыск.

По данным РБК, уголовное дело на Зимина объявлено по статье о мошенничестве. Следствие попросило арестовать его на срок до 15 февраля 2023 года. Сам бизнесмен, по информации из открытых источников, с 2020 года живет в Израиле.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году. Зимин также является основным публичным спонсором оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В сентябре 2022 года Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Ранее Росфинмониторинг включил в список террористов сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина (признан в РФ террористом, деятельность запрещена). Незадолго до этого общественного деятеля объявляли в уголовный розыск.