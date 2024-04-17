Стала известна цена вульгарных стульев из кабинета Дурова Вульгарные стулья из кабинета Дурова стоят 250 тысяч рублей

Фото: Tucker Carlson/youtube

Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Вульгарные стулья сооснователя Telegram Павла Дурова, которые попали в кадр во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, стоят 249 тысяч рублей, следует из прайса, опубликованного на сайте производителя. Также эту мебель, которую выпускает питерская фирма, предлагается в аренду за 30 тысяч рублей.

Стулья, о которых идет речь, можно заметить на заднем плане в интервью Карлсону. На одном из них находятся пики, на втором — мужские половые органы. Криминалист Михаил Игнатов ранее выразил мнение, что этот инвентарь выдал извращенные фантазии бизнесмена. Также он добавил, что к уголовной тематике это не имеет никакого отношения. По его словам, на тюремном жаргоне всякие «пики точеные» ничего не изображают.

В интервью американскому журналисту Дуров рассказал, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. По его словам, крупная проблема современности — необходимость занимать сторону, что увеличивает количество угроз в мире. Бизнесмен добавил, что постоянно ощущает пристальное внимание спецслужб и уверен, что все его устройства уже давно взломаны.