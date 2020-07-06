США выделят деньги на знакомство россиян с американской культурой

https://static.news.ru/photo/f3bbbdd0-c010-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Xin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реализация инициатив, направленных на знакомство жителей России с особенностями американской культуры, истории и политики, обойдётся Госдепу примерно в $350 тысяч. Проектом займётся американское посольство в Москве.

Первый пункт проекта подразумевает привлечение российских школьников к изучению отношений США и РФ. Согласно плану, группы учеников будут работать над созданием образовательных проектов, которые после станут средством приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории стран. В частности, школьники должны создать сайты, приложения, AR- или VR-платформы, передаёт RT. Инициативна направлена на продвижение понимания истории Соединённых Штатов, терпимости, общих ценностей, а также изучение английского языка. Бюджет этой части проекта составит $50 тысяч.

Другая инициатива направлена на обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), разъясняющей особенности культуры и внешней политики США.

Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятия, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей, — говорится в документе.

Также обладатель гранта должен будет выбрать и нанять американских специалистов, которые будут проводить лекции, семинары или консультации для российской аудитории, вероятно, в том числе, онлайн. Темы определит посольство США и организации-партнёры. На эту инициативу уйдёт ещё $300 тысяч. Подать заявку на грант могут НКО, частные или государственные, учреждённые в США.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп отнёс к заслугам американских героев свержение коммунистов СССР. Об этом он заявил на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме по случаю Дня независимости.