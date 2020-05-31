США признают движение «Антифa» террористической организацией

https://static.news.ru/photo/41faaf32-a366-11ea-a0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Президент США Донaльд Трaмп заявил, что США готовы признать движение «Антифa» террористической организацией.

США внесут «Антифa» (в список. — NEWS.ru) террористических организаций, — написал он в Twitter.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афрoамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФCО США, двое полицейских получили ранения.

На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкoк ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флoйда.

Как ранее писал NEWS.ru, Трaмп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.