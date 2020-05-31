США признают движение «Антифa» террористической организацией

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афрoамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФCО США, двое полицейских получили ранения.
На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкoк ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флoйда.
Как ранее писал NEWS.ru, Трaмп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.