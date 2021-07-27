Спецстрой плюс Роскосмос: что известно о хищениях в Звёздном городке

Силовики завели очередное уголовное дело, к которому оказались причастны подразделения Роскосмоса и Спецстроя России. В Подмосковье полиция обнаружила признаки особо-крупного мошенничества во время модернизации тренировочной гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Последний уже не один год судится со своим бывшим подрядчиком — ФГУП «Спецстройсервис», который так же, как и корпорация Дмитрия Рогозина, имел отношение к резонансным коррупционным сюжетам. NEWS.ru вспомнил хитросплетения этих криминальных историй.

Неотработанный аванс

Специализирующийся на безопасности спецобъектов подмосковный отдел полиции «Власиха» завёл уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) в Звёздном городке. Производство открыто в отношении неустановленных лиц.

По данным МВД, 24 октября 2012 года ЦПК и ФГУП «Спецстройсервис» (сегодня — «Главное военно-строительное управление № 12» при Спецстрое России (ГВСУ-12)) заключили договор подряда на выполнение работ по модернизации тренажёрно-испытательной базы центра. Заказчик в 2013–2015 годах оплатил по факту невыполненные работы, в результате ущерб составил 1,37 млн рублей, полагают силовики.

Как сообщили в Роскосмосе, ранее по решению администрации госкорпорации прошли плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных режимных предприятий в Московской области, в том числе ЦПК. Их результаты направлены в органы прокуратуры.

По информации РБК, в феврале 2021 года в книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях отдела полиции «Власиха» было зарегистрировано сообщение прокурора Первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Подмосковья о проверке по фактам нарушения ЦПК федерального законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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Противоречия между ЦПК и ГВСУ-12 возникли уже давно, а упомянутый контракт на 915,32 млн рублей, заключённый в октябре 2012 года, стал предметом разбирательства в Арбитражном суде Московской области. Последний в феврале 2019 года взыскал с подразделения Спецстроя 31,6 млн рублей — во столько инстанция оценила сумму неотработанного аванса предприятия, с 2014 года ремонтировавшего гидролабораторию предприятия Роскосмоса.

Данный объект важен для ЦПК, поскольку там космонавты проходят водные тренировки в условиях, имитирующих невесомость. Из-за затянувшегося ремонта, продлившегося до 2020 года, экипажам МКС приходилось отрабатывать выходы в открытый космос в обычном плавательном бассейне, а также на наземном тренажёре.

Из материалов дела следовало, что согласно контракту от 24 октября 2012 года на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажёрно-испытательной базы предприятие Роскосмоса выплатило ГВСУ-12 913,9 млн рублей в качестве аванса. Работы необходимо было сдать к июню 2016 года, но сроки неоднократно сдвигались, и в марте 2018 года контракт был расторгнут. ЦПК в итоге подал в суд на подразделение Спецстроя, аргументируя своё решение непредоставлением ответчиком исполнительной документации по работам на сумму 632,38 млн рублей.

ГВСУ-12 в свою очередь убедило суд, что по факту выполнило полагающиеся работы на 501 млн рублей и передало ЦПК монтажно-подъёмную платформу гидролаборатории стоимостью 99,78 млн рублей, в результате чего размер неотработанного аванса, по подсчётам суда, составил 31,5 млн млн рублей. В предприятии Роскосмоса с этим решением не согласились и инициировали новые разбирательства, касающиеся возмещения убытков.

Позднее ЦПК обратился с иском к ГВСУ-12 о взыскании 142,89 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами с начала 2016-го по 23 сентября 2019 года, но сейчас рассмотрение этого заявления приостановлено. Кроме этого, в январе арбитраж полностью удовлетворил иск центра к подразделению Спецстроя о возмещении ущерба за протечку кровли во время ремонтных работ и взыскал с ответчика более 4,7 млн рублей.

В марте этого года ЦПК подготовил ещё один иск о взыскании со своего бывшего подрядчика 951,9 тысячи рублей, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось , новое заседание назначено на 10 августа.

Этапы большого пути

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ФГУП «Спецстройсервис» и его топ-менеджеры фигурировали и в других историях, связанных со скандалами вокруг «Роскосмоса». Так, в мае 2018 года 94-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор трём участникам растраты бюджетных средств, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный. В их числе оказался экс-директор предприятия Андрей Ярцев, а также предприниматели Владимир Денискин и Николай Шкадин, которые получили, соответственно, по 7, 6,5 и 7,5 лет колонии.

Следствием и судом установлено, что в 2012–2013 годах начальник ФГУП «Спецстройсервис» Андрей Ярцев и директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов совместно с гендиректором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО «Стройконструкция С» вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей путём закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный, — говорилось в пресс-релизе СК.

В октябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Ярцева ещё к трём годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке 1,4 тысячи некачественных аэродромных плит по завышенным ценам, но тут же освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. При этом фигурант, согласно материалам дела, причинил руководимому им предприятию ущерб в размере 58,6 млн рублей.

В 2017 году замглавы «Спецстройсервиса» Виктор Тарасов упоминался вместе с бывшим топ-менеджером входящего в Роскосмос центра имени Хруничева Александром Поздняковым и главой компании «Станкомашкомплекс» Вячеславом Логвиненко как фигуранты дела о хищениях при модернизации производства ракет-носителей «Ангара».

Как писал NEWS.ru со ссылкой на международную организацию Transparency International (властями РФ признана иноагентом) с 2014 года Роскосмос фигурировал в 28 коррупционных делах. В их числе многочисленные злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. В 2018 году в Генпрокуратуре заявляли , что по фактам нарушений при строительстве этого объекта заведено более 140 уголовных дел, а ущерб составил свыше 10 млрд рублей. На тот момент было выявлено более 17 тысяч нарушений закона, более тысячи должностных лиц и представителей подрядных организаций привлекались к различным видам ответственности. В феврале 2020 года Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима экс-замдиректора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), руководителя оперштаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.