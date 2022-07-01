Спецпредставитель Путина рассказал, на сколько лет России хватит самолетов Спецпредставитель Путина: запасов самолетной техники России хватит на 3-4 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запасов самолетной техники в России хватит на ближайшие три-четыре года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил о необходимости заранее продумать план действий на случай, если запасы истощатся, передает РБК.

Правильно было упомянуто [вице-премьером Маратом Хуснуллиным], три-четыре года мы еще на старых запасах проживем — дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года, — сказал Иванов.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в России возникли проблемы с дорожно-строительной техникой. По его подсчетам, запасов авиатехники хватит на ближайшие один — три года.

Ранее два российских авиаперевозчика впервые с начала действия западных санкций попросили Минтранс вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям из-за сложностей с эксплуатацией воздушных судов. Компания S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, грузовая AirBridgeCargo намерена эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.