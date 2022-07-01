Авиакомпании попросили Минтранс вернуть часть самолётов за границу

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Два российских авиаперевозчика впервые с начала действия санкций попросили Минтранс вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям. Компания S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, грузовая AirBridgeCargo намерена эксплуатировать самолёты совместно с эмиратской Etihad, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, смысла оставлять в России эти самолёты нет. Эксплуатация Boeing 737-8 МАХ была запрещена в РФ после катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием самолётов этого типа. Повторная сертификация так и не была проведена.

AirBridgeCargo намерена вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые сейчас находятся в Шереметьево. Ещё один Boeing находится с февраля в Шардже, другой — в аэропорту Марана (США). Их хотят вернуть за границу для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. ГК «Волга-Днепр» рассчитывала эксплуатировать эти самолёты после перерегистрации компании на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает данное решение более чем оправданным, так как объём российского рынка в случае с грузоперевозками явно мал для эффективной загрузки самолётов, а на мировом рынке спрос сохраняется.

Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины не присоединялись к антироссийским санкциям, в связи с чем арест чартерных рейсов РФ попросту невозможен. Дипломат также прокомментировал ситуацию с арестом воздушного судна «Аэрофлота» Airbus А330 на Шри-Ланке, назвав его «очень неприятным».