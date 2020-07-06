Специалисты Роскачества сообщили об улучшении качества матрасов

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Эксперты Роскачества спустя два года провели повторную проверку продающихся в РФ матрасов и отметили улучшение качества продукции. Однако специалисты подчеркнули, что в результате мониторинга не обошлось без недочётов.

Роскачество проверило изделия от семи наиболее популярных торговых марок. Пять из них — двусторонние, а две — односторонние. Матрасы, в том числе, осмотрели на предмет наличия в составе небезопасных веществ (формальдегид, цианистый водород, спирты, токсины). Также продукцию оценили с точки зрения комфорта, усадки и долговечности.

Представители пресс-службы Роскачества, сообщая о результатах проверки, привели слова статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Он сказал, что по итогам мониторинга наблюдаются положительные результаты.

Мы видим, что все проверенные изделия безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты и теперь может претендовать на получение российского Знака качества, — цитирует Евтухова РИА Новости.

Исследование показало, что вся продукция проверенных марок безопасна и не токсична. На этих матрасах будет спать удобно и комфортно, они не выделяют вредных летучих компонентов химических веществ, не являются легковоспламеняемым. Также товары прошли проверку на долгосрочность и стойкость. Стойкость к трению показала и обивка.

Все исследованные матрасы «дотянулись» до опережающего стандарта Роскачества в части толщины дополнительного настилочного слоя (не менее 3 миллиметров), а двусторонние — по общей толщине настилочного слоя (не менее 30 миллиметров с каждой стороны). Проанализированные образцы соответствуют стандартам по числу пружин на кв.м. и требованиями к ним: пружины не должны скрипеть.

Испытания на мягкость прошли пять из семи матрасов. Ткань при эксплуатации не растянется только у двух образцов. Кроме того, качество продукции одного производителя ухудшилось.

Как ранее писал NEWS.ru, переходный период, предоставленный производителям упакованной питьевой воды для подготовки к требованиям Техрегламента ЕАЭС о её безопасности, завершился 1 июня.

Об этом напомнили в Роскачестве, уточнив, что теперь питьевая вода делится на природную минеральную, искусственно минерализованную питьевую, питьевую для детского питания, а также обработанную, купажированную и природную.