Специалист сообщил, с чем связана утечка данных оштрафованных москвичей

https://static.news.ru/photo/f5b31af6-990b-11ea-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка персональных данный жителей Москвы, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, могла произойти на внешних серверах, которые не имеют отношения к порталу госуслуг, но всё же через единую систему контактируют с налоговой и ГИБДД. Об этом в разговоре с журналистами сообщил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

По его словам, фактически ошибка произошла во внешних шлюзах, через которые были отслежены и оплачены штраф. Разработчики таких серверов, как сказал эксперт исходя из сообщений с просьбой о доступе, не очень много времени уделяли вопросам безопасности.

Также госорганы, которые дают возможность внешним сервисам осуществлять такое взаимодействие, должны предъявлять жёсткие требования к их разработке, либо обеспечивать защиту на уровне самих интерфейсов, — цитирует Фишмана РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура началапроверку по сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.