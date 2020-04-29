СПЧ выступает за проведение амнистии ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/42006154-8a0a-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по-прежнему считает необходимым провести амнистию ко Дню Победы. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Наша позиция, позиция СПЧ — амнистия всегда полезна, всегда есть люди, которых желательно освободить из колоний. Поэтому такие даты, как День Победы, считаются очень удобными, чтобы назначать амнистию, — заявил Фадеев в онлайн-формате пресс-конференции ТАСС.

По его словам, для проведения амнистии необходимо, чтобы был принят соответствующий закон. Фадеев считает, что в настоящее время в Госдуме «интереса к амнистии нет».

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не высказывал своего мнению по поводу амнистии к 75-летию Победы. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каких-либо официальных инициатив на этот счёт нет.

Первый заместитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что нужно объявить амнистию по административным делам. По его словам, ряд проектов постановлений об амнистии по уголовным делам уже поступили в нижнюю палату парламента.