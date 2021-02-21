Спасательное судно начало буксировать траулер Polaris в порт Мурманска

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Спасательное судно приступило к буксировке в порт Мурманска рыболовецкого траулера Polaris, потерявшего ход из-за отказа двигателя в Баренцевом море. ЧП произошло около полуострова Рыбачий. По данным Морского спасательного координационного центра «Мурманск», погодные условия благоприятные, скорость ветра — 10 метров в секунду.

Судно Polaris взято на буксир судном морской безопасности «Мурманрыба», начата буксировка в порт Мурманск. Ожидаемое время прибытия 23:00 22 февраля, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

21 февраля 2021 года Polaris потерял ход из-за отказа главного двигателя в водах Баренцева моря. Всего на борту находятся 10 человек, пострадавших нет.

Ранее траулер «Онега» затонул в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём слало известно 28 декабря. В состав его экипажа входили 19 человек, из которых спасены были только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

По факту гибели судна было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Предполагается, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения или в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период. Как писал NEWS.ru, траулер находится на глубине порядка 120 метров. Предполагается, что все тела пропавших рыбаков могут находиться на его борту.