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19 июля 2025 в 13:11

Спасатель объяснил, что привело к гибели американца в кабинете МРТ

Спасатель Халилов: после гибели американца в аппарате МРТ перепишут инструкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медперсонал американской больницы должен был предотвратить гибель мужчины с цепью во время работы аппарата МРТ, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, погибший и сам должен был осознавать, что с металлической цепью нельзя заходить в подобные помещения.

Медперсонал должен был проверить мужчину, все ли он делает безопасно. Почему он туда полез? Это вина самих медработников — не проследили, не проинструктировали. И мужчина, пришедший на процедуру, не подумал — не помешает ли ему его цепь. Если он зашел без разрешения в кабинет — люди по-разному себя ведут, — подчеркнул Халилов.

Он добавил, что после инцидента могут переписать инструкции. Спасатель отметил, что вопрос также заключается в физических кондициях погибшего мужчины.

Вопрос, из чего цепь сделана. Вопрос кондиций мужчины. Много вопросов. Но мы видим результат. Будут искать виноватых, это серьезный прецедент, могут переписать инструкции, чтобы таких случаев не было, — подытожил Халилов.

Ранее стало известно, что пожилой американец получил несовместимые с жизнью травмы после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии. Трагедия произошла в медицинском учреждении Уэстбери в Нью-Йорке.

Отмечается, что 61-летний мужчина с массивной металлической цепью на шее без разрешения зашел в кабинет МРТ, где в тот момент проводилось обследование. Поскольку аппарат был включен, американца в него затянуло. Спасти его врачам не удалось.

МРТ
США
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