«Спасаемся как можем»: жители Таганрога рассказали о последствиях непогоды Жители Таганрога рассказали, что из-за непогоды здания затапливает водой

Фото: t.me/Fateev_A_E

В Таганроге сохраняется сложная обстановка из-за непогоды, рассказали корреспонденту NEWS.ru жители города. По словам таганроженки Светланы, ветер в городе не утихает, а здания затапливает водой.

У нас в доме вода, мебель и ламинат придется менять. А по поводу властей... Заходили во двор представители МЧС, сделали фото и ушли. Эвакуацию не предлагали. Мы рано утром, до начала наводнения, отвезли дочку и бабушку к старшей дочери в однокомнатную квартиру, а сами с мужем остались дома, — рассказала Светлана.

Другая жительница города Вероника рассказала, что сотрудники МЧС пока не борются с последствиями наводнения, что вызывает беспокойство и недовольство со стороны граждан. Люди пытаются спасти свои вещи и документы, однако вода продолжает прибывать.

Работ в нашем районе, а именно на улицах Морская и Подгорная, как таковых мы не видим. Прошли сотрудники МЧС, узнали количество людей, сколько несовершеннолетних проживает, и на этом все. Местные очень недовольны. В данный момент вода только прибывает, в домах уже у кого-то по щиколотку, у кого-то еще выше, но меньше ее не становится. Спасаемся как можем. Хорошо, что есть строение над гаражом, мы хоть вещи и документы спасли, а вся дорогая мебель и техника остались мокнуть и гнить, — сказала она.

Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил, что примерно 100 тысяч жителей Ростовской области остались без электроэнергии из-за повреждения сетей. По его словам, на восстановительные работы уже направлено 113 бригад.

До этого стало известно, что ураган, обрушившийся на южные регионы России, едва не стал причиной гибели пожилой жительницы Таганрога. Пенсионерку успел спасти сын буквально за секунды до того, как разлившаяся река Самбек затопила участок с домом, где жила женщина.