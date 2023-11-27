Мужчина спас пожилую мать с затопленного ураганом участка в Таганроге

Фото: 61.mchs.gov

Ураган, обрушившийся на южные регионы России, едва не стал причиной гибели пожилой жительницы города Таганрога в Ростовской области, сообщает «КП-Екатеринбург». По информации источника издания, пенсионерку успел спасти ее сын буквально за секунды до того, как разлившаяся река Самбек затопила участок с домом, где жила женщина.

Издание уточняет, что инцидент произошел в селе Вареновка, где вышла из берегов река Самбек, впадающая в Таганрогский залив Азовского моря.

Ночью <...> воды еще не было, речка держалась в берегах. А утром, когда еще было темно, она из берегов вышла. У меня знакомая рядом с ней живет, пенсионерка. Она позвонила сыну, который в километре от нее живет. Он подъехал к ее участку, и вода сразу на дом пошла, — рассказала собеседница издания.

По ее словам, мужчина успел подхватить мать на руки и посадить в машину. Как только автомобиль отъехал, хлынувшая вода затопила участок.

Как сообщается, сила ветра в Ростовской области достигала 30 м/с, были повалены деревья. В Таганроге оказались подтоплены часть набережной и некоторые улицы. В администрации города призвали жителей оставаться дома, а школам порекомендовали временно перейти на дистанционное обучение.

Ранее МЧС России сообщило о более чем 350 эвакуированных в Крыму из-за непогоды. 118 из них находятся в шести пунктах временного размещения. Наряду с этим в министерстве подтвердили гибель одного человека и заявили о 10 пострадавших.