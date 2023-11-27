Около 100 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества Губернатор Голубев: около 100 тысяч ростовчан остались без электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 100 тысяч жителей Ростовской области остались без электроэнергии из-за повреждения сетей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, на восстановительные работы уже направлены 113 бригад.

Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад, — уточнил чиновник.

Голубев также заявил, что в регионе введен режим повышенной готовности из-за плохих погодных условий. По его словам, для организации помощи населению привлечены более 5,5 тысячи сотрудников экстренных служб. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах, в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что ураган, обрушившийся на южные регионы России, едва не стал причиной гибели пожилой жительницы города Таганрога. Пенсионерку успел спасти ее сын буквально за секунды до того, как разлившаяся река Самбек затопила участок с домом, где жила женщина.

Сила ветра в Ростовской области достигала 30 м/с, были повалены деревья. В Таганроге оказались подтоплены часть набережной и некоторые улицы. В администрации города призвали жителей оставаться дома, а школам порекомендовали временно перейти на дистанционное обучение.