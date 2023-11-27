В Ростовской области ввели режим повышенной готовности Губернатор Голубев: в Ростовской области введен режим повышенной готовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. По его словам, для организации помощи населению привлечены более 5,5 тысячи сотрудников экстренных служб. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов, — уточнил Голубев.

Губернатор также сообщил, что в связи с подтоплениями на участке дороги Ейск — Азов закрыто движение. За помощью к спасателям уже обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, всего эвакуировано примерно 20 россиян, отметил чиновник.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться новый жесткий шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, непогода будет длиться до 29 ноября. Вместе с тем в Краснодарском крае ветер стихнет к концу понедельника.