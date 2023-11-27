Синоптик предупредил об опасности нового шторма на юге России Синоптик Шувалов: 28 ноября на юг России может обрушиться новый шторм

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Вечером 28 ноября на юг России может обрушиться жесткий шторм, предупредил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, непогода будет длиться до 29 ноября. Вместе с тем в Краснодарском крае ветер стихнет к концу понедельника.

Уже к концу сегодняшнего дня ветер стихнет в Краснодарском крае, уже вечером будет 10–15 м/с. Циклон продолжит двигаться на север. Сейчас его центр постепенно приближается к Великим Лукам, в сторону Великого Новгорода. В Новороссийске, Геленджике и Анапе ветер также составит 5–10 м/с. При этом осадки в виде дождя и мокрого снега в Краснодарском крае продолжатся. Вечером во вторник к региону подберется новый циклон, и очередной жесткий шторм обрушится на юг России. Порывы ветра вновь могут достигнуть 20–25 м/с. Такая погода продлится до среды, — уточнил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что шторм, обрушившийся на Республику Крым, стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции. Вильфанд также спрогнозировал трехдневную продолжительность «беспокойной ситуации» на черноморском побережье.