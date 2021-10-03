В Совфеде пенсионерам предложили подрабатывать, если не хватает на еду

Испытывающим финансовые проблемы пенсионерам можно устроиться выполнять физически несложную работу, если им позволяют силы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Ранее было опубликовало исследование, согласно которому 40% опрошенных пенсионеров рассказали, что денег им хватает только на продукты, а каждому четвёртому пожилому человеку недостаточно средств на еду.

Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, это мало что сказать, там ещё лекарства, там ещё коммуналка, болезни, недуги. К большому сожалению в Российской Федерации такая пенсия, — сказал Рязанский.

По его словам, причины произошедшего понятны — низкая зарплата не позволяла людям заработать себе большую пенсию, у них также не было возможности поднакопить себе на старость. При этом Рязанский отметил, что у каждого пенсионера есть какая-то маленькая заначка, но всё зависит от жизненной ситуации.

У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего, — отметил председатель Союза пенсионеров России.

По его словам, смягчить подобное положение вещей могут только льготы и некоторые социальные надбавки, которые положены пенсионерам и ветеранам.

Если есть силы и возможности [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <...> Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но всё равно она будет разовой, — добавил Рязанский.

Он подчеркнул, что кроме приработка пенсионерам могут помочь их дети, которые в силу нравственных «и даже конституционных обязанностей» должны заботиться о своих пожилых родителях. Глава Союза пенсионеров России напомнил, что пенсия будет индексироваться и осовремениваться, поскольку принят соответствующий закон.

Ранее стало известно, что полностью размером своей пенсии довольный лишь 8% опрошенных пенсионеров, а 4% россиян удаётся откладывать деньги на путешествия. Опрос провело издание «ФедералПресс».