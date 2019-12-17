https://static.news.ru/photo/17ebe4d2-20e3-11ea-aeff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что корова для экологии опаснее автомобиля. По его словам, животное выделяет больше парниковых газов.

Он уверен, что никто об этом не слышал, так как говорить о таких вещах не модно, передаёт РИА Новости.

Скажем, такие компании, которые предлагают веганские котлеты — это реальный удар по парниковым газам, и мы ожидаем, что их распространение в ближайшие 30 лет приведёт к тому, что эмиссия парниковых газов сократится <...> на 10-15%, — подчеркнул он.

Миллионер отметил, что в конце XIX века главной проблемой экологии были лошади. Однако сейчас автомобили вытеснили их, превратив животных из эксплуатируемых в домашних любимцев.

Есть один из сценариев, что то же самое произойдёт и с коровой, — добавил он.

По оценкам компании, мировой автопарк к 2035 году вырастет с 1,1 до 1,8 млрд единиц.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК сохранят доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удержать стоимость в диапазоне $60–80 за баррель в период до 2035 года. Согласно долгосрочному прогнозу вице-президента российской нефтяной компании Леонида Федуна по главным тенденциям развития рынка жидких углеродов, такие цены на нефть покрывают бюджетные потребности большинства государств — участников соглашения ОПЕК+.